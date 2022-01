50490. Cotentin : 3 alcoolémies positives en moins de deux heures

Pas moins de trois alcoolémies positives au volant dans la nuit de samedi à dimanche. Trois conducteurs ont été contrôlés par les gendarmes de Cherbourg en état d’ivresse.

1,72 g d’alcool dans le sang à 4h45 à Saint-Jean-de-la-Rivière, puis à 5h50, pour un second conducteur qui avait 1,34 g d’alcool dans le sang puis un troisième, pris une heure plus tard avec 1,18 g. Dans ces 3 cas, les automobilistes n’ont plus de permis de conduire.