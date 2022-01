A Caen, en mémoire des déportés

Il s'agit du rassemblement annuel de l'Union nationale des associations de déportés, internés et familles de disparus (UNADIF) et de la Fédération nationale des déportés et internés de la résistance (FNDIR).

Les membres doivent être reçus à 18h30 à l'Hôtel de Ville de Caen, après une cérémonie officielle à la stèle commémorative des déportés.

Demain, ils doivent participer à une importante nationale "Sur les pas du Général de Gaulle le 14 juin 1944" à Courseulles-sur-Mer.