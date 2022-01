Talents 276: Les lauréats des concerts de la région désignés

C'est jeudi que les huit groupes sélectionnés sur internet devaient auditionnés. A l’issue de ces auditions au 106, les 3 premiers lauréats ont remporté leur place pour jouer en lever de rideau sur la scène des Concerts gratuits de la Région sur la presqu’île de Waddington à Rouen.

The Jamm (Pont-Audemer) remporte le premier prix et jouera juste avant Texas le samedi 5 juillet à 19h. The rockin' Pandas (Verneuil-sur-Avre) termine deuxième et jouera le vendredi 4 juillet avant Skip The Use.

Enfin, BeSharp finit troisième et donnera son concert en première partie de Metronomy le jeudi 3 juillet.