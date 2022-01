Rouen : il donne un coup de couteau à un homme et s'enfuit

Les faits remontent au dimanche 8 juin. Il est 1h du matin lorsque deux hommes ont un différend financier rue Stanislas Girardin à Rouen. Le ton monte entre les deux hommes et l'un porte un coup de couteau au niveau de l'épaule droite du second.

Le mis en cause, né en 1993 et demeurant à Saint-Lô prend la fuite. La victime, née en 1990 et habitant Saint-Etienne-du-Rouvray est hospitalisée et opérée.

Quelques heures plus tard, le mis en cause se présente de lui-même au commissariat de Saint-Lô. L'homme reconnaît les violences mais affirme avoir réagi suite à l'aggressivité initiale du blessé. Le mis en cause a été présenté au parquet, il y a reçu une convocation en justice.

Les jours de la victime ne sont pas en danger. ll a toutefois été arrêté pendant dix jours.