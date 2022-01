Quand la technologie rencontre la BD

Il confectionne des prothèses, masques et accessoires en collaboration avec des séries télévisées et web. Il a même créé sa propre société Phoenix Effect. Dernièrement, il a élargi son panel avec la création de figurines à l’aide d’imprimantes 3D. En particulier du art-toy et des miniatures de bandes-dessinées qui s’adressent aux collectionneurs.



2 heures par figurine



Le procédé de fabrication peut sembler simple : on envoie un modèle de l’ordinateur à la machine qui va déposer le plastique au fur et à mesure de la construction. Une technique plus connue sous le terme d’extrusion de plastique. Ce savoir-faire est un atout pour lui : “Certaines grosses structures ne prennent pas le temps de faire du détail, et celles plus petites n’en ont pas les moyens.”



Cette réalisation prend du temps, environ deux heures de travail par figurine. Alexandre Nicol passe 50 à 90 heures par semaine sur son travail, en comptant les expositions et les salons. Il justifie cet investissement par l’intérêt qu’il y porte. Autant qu’un métier, son activité constitue sa passion. “Ce que je veux, c’est proposer quelque chose de propre, de professionnel et de qualitatif.”