76540. La Seine-Maritime et la Tunisie main dans la main

Depusi deux ans, la chute du dictateur Ben Ali et la transition démocratique à l'oeuvre en Tunisie, les équipes du Conseil général et du gouvernorat du Kef (260 000 habitants) travaillent dans le sens d'une coopération poussée. Deux années de réflexion qui ont abouti ce jeudi avec la signature d'un protocole de coopération. Ce dernier s'articulera sur six axes :

- La culture et la jeunesse

- Le patrimoine et le tourisme

- L'appui institutionnel et l'enseignement supérieur

- La communication et la citoyenneté

- L'agriculture

- L'action sociale

Les premières actions de coopération dépendent du premier domaine. Une compagnie seinomarine du Théâtre de Crescite est allé à Kef en mars dernier dans le cadre d'un festival de théâtre pour présenter sa pièce Mon Royaume pour un Cheval.

Côté jeunesse, une équipe franco-tunisienne sera constituée pour la 8e édition des Rencontres jeunesses en octore 2014.

Tahar Matmati a conclu sur la situation de son pays : "Nous sortons d'une période floue. Nous avons désormais notre nouvelle constitution, notre assemblée constituante et une société civile de plus en plus forte. Ce sont des garanties pour que l'on puisse avancer vers une Tunisie démocratique. Cette coopération permet de mettre un terme à la méconnaissance de l'autre."