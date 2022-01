N'oubliez pas : La fête de la musique à Condé-sur-sarthe c'est ce samedi 14 juin

Condé-sur-Sarthe fêtera la musique avec une semaine d'avance ce samedi 14 juin au coeur de la ville ornaise. entre 3 000 et 5 000 personnes sont attendues pour applaudir une programmation écléctique. Retrouvez sur scène : La tête d’affiche de la fête sera cette année la formation Angevine "Eagles Gift", Danger, Patrice Marsura pour de la folk d'Alençon, Art Akiri : la formation de Rap Alençonnaise, les Marsshmallo’s Condé sur Sarthe et musiciens spontanés, Chorale à Portée de Voix avec Les Violons d’Ingres, percussionnistes et plein d'autres. Retrouvez également plusieurs animations destinées au large public : de la Zumba, country, chants scolaires...etc.

La fête de la musique à Condé-sur-Sarthe, c'est ce samedi 14 juin. Ecoutez Yves Lecoq organisateur de l'événement.