Le public de la JS Cherbourg dans le top 10 français

Chaque année le site internet Handnews.fr classe les publics de D1, Pro D2 et promus de N1 pour connaître les salles où l'ambiance est la plus chaude. Ainsi, tous niveaux confondus, la JS Cherbourg est le 10e club français en terme d'affluence, avec une moyenne de 1987 spectateurs par matches, soit un taux de remplissage de 99% !

Loin devant Strasbourg et Pau, que les mauves ont rencontrés en play-off, qui ont respectivement 700 et 400 spectateurs en moyenne, et devant tous les clubs qui évoluaient en Pro D2 cette année. La JSC dépasse aussi certaines équipes de LNH comme Tremblay, Saint-Raphaël ou Cesson. Un score qu'Handnews qualifie de "bluffant".

Pour la saison prochaine, la salle Chantereyne sera légèrement modifiée pour accueillir jusqu'à 2300 spectateurs.