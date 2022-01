76540. L’auditorium de la chapelle Corneille ouvrira fin 2015

La chapelle du lycée de Corneille à Rouen date du XVIIe siècle et elle est classée aux monuments historiques. La région Haute-Normandie a décidé de la rénover et de la transformer en auditorium pour un montant total de 8 millions d’euros. L’édifice pourra alors accueillir des concerts de musique baroque et musiques sacrées.

Rénover et transformer

Le nouvel auditorium disposera d’une capacité de 600 à 700 spectateurs et sa programmation viendra compléter celle de l’Opéra de Rouen. Après un premier projet rejeté par la commission nationale des monuments historiques et un arrêt des travaux de quelques mois, c’est finalement le cabinet d’architecture bordelais King Kong qui remporte le concours pour la maîtrise d’œuvre.

Le cabinet a déjà travaillé sur ce genre de projet à Bordeaux « Nous sommes spécialisés dans les salles de spectacles », explique Paul Marion, associé fondateur de l’atelier, « ce projet nous tenait à cœur. En plus nous connaissons bien Rouen puisque nous avons également travaillé sur le 106. » Pour l’architecte et son équipe, il était important de rendre le lieu accessible à tous. A l’Est du grand emmarchement (la chapelle est située 4m au-dessus du niveau de la rue), une verrière avec ascenseur est prévue pour accéder au rez-de-chaussée du bâtiment, avec un accès direct à l’accueil, aux commodités, au foyer et au bar. « Nous avons aussi désigné les chaises car nous ne souhaitions pas installer de gradins, afin que le sol de la chapelle reste visible. » précise Paul Marion.

Le projet est ambitieux : il faut non seulement restaurer la chapelle mais également apporter les modifications nécessaires à son nouvel usage. Sept corps de métier, du menuisier au peintre, sont intervenus dans la restauration des huit décors sculptés. Les équipements scénographiques et acoustiques doivent être mis en place, notamment la scène et les fauteuils. Des places seront évidemment réservées aux personnes à mobilité réduite. La salle dispose déjà d’une acoustique remarquable mais afin d’éviter que le son monte et se disperse, une sphère suspendue sera installéeau droit de la croisée du transept. Celle-ci aura la particularité de présenter un effet miroir qui offrira une anamorphose en un seul point de toute la structure. Une mise en lumières sublimera l’ensemble. Ce nouvel espace dédié à la voix et à la musique viendra enrichir le patrimoine culturel rouennais.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, les marchés de travaux sont en cours d'attribution. « La période de préparation de chantier se fera en juillet et août pour un démarrage des travaux dès septembre. La livraison de l'équipement est prévue pour la fin de l'année 2015, alors que le planning initial prévoyait une ouverture pour janvier 2015 » précise le porte-parole de la Région. Espérons que rien ne viendra à nouveau entraver le bon déroulement des travaux.