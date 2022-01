La Normandie au rythme du reggae avec le Rast'Art festival

Pour sa cinquième édition, et dans le même esprit qu’à sa création en 2009, le Rast’Art Festival regroupe le travail des artistes qui composent le collectif : groupes, DJ’s, plasticiens, peintres… auxquels s’ajoutent des groupes régionaux comme Sound Aka, Judah Brownny, Dar-K mais aussi des artistes de notoriété nationale tel que Baby G, Stand High Patrol, Tiwony et des têtes d’affiche internationale comme The abysssinians ou Barrington Levy.



Pour son édition 2014, place à la nouvelle génération et aux femmes. Avec Etana, MO'Kalamity, Queen Omega, SoomT et Naâman, Rod Anton et bien d’autres…



Cette année la thématique du festival mettra en valeur : L’eau et les hommes. Ce thème sera décliné en spectacles, expositions, performances artistiques, ateliers participatifs et jeux.

La cinquième édition du Rast'Art festival c'est du 13 au 15 juin à Sannerville.

Tarifs:

1 jour : 14€ prévente /18€ sur place / gratuit -12 ans

2 jours : 21€ prévente /25€ sur place

Gratuit : dimanche

Toutes les infos à retrouver ici