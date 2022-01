76540. Rouen : un site entièrement dédié aux balades à vélo

Sur le dépliant distribué en avril, les Rouennais pouvaient noter où se trouvaient les pistes et bandes cyclables ou encore les voies vertes de la ville de Rouen. Un petit guide bien pratique pour les balades en famille du dimanche après-midi.

Fort de ce succès initial, la municipalité dévoile un site internet dédié au même sujet et accessible par ordinateur, smartphone et tablette. Point fort de ce guide numérique : il indique en temps réel les disponibilités des vélos dans les différentes stations Cy'clic. Les informations sur les points de location Vélo'R et les parcours cyclabes y sont également inscrits.

Dans le même temps, le dépliant vélo va être à nouveau réédité et disponible à la mairie, à la mairie de proximité Pasteur, à l'Office de tourisme et chez les partenaires vélo. Pour rappel, la ville comptera 57 km d'aménagements au 30 juin 2014. Sont compris dans ce chiffre les rues piétonnes, les zones de rencontre, les bandes et pistes cyclables, les voies vertes et les couloirs bus-vélo.