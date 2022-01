Buzz : A 9 ans il bluffe le jury avec son synthé

En oscultant le parcours du jeune américain, on s'aperçoit tout de suite que le jeune homme était prédestiné à un avenir favorable. Originaire de Géorgie il est déjà en 4ème (8th Grade chez lui) à seulement 9 ans !

L'histoire est d'autant plus intéressante lorsque l'on regarde sa prestation dans le show "America's Got Talent' (correspondant à notre émission "La France a un incroyable talent"). Accompagné de son synthétiseur, le petit Adrian Romoff fait frissoner le public et le jury, d'autant plus qu'avant de reprendre à la perfection le morceau "Vol du bourdon" de Frédéric Chopin, il a le culot de dire "On ne peut pas être médecin à 5 ans, mais on peut être musicien".

Faites vous votre propre opinion, nous nous pensons tenir l'un des prochains espoirs de la musique...