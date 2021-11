L'auditeur de la semaine parle cinéma et série TV

Nous passons la semaine avec Nicolas de Bayeux, après sa présentation lundi, ses coups de coeur sur la musique mardi et avant d'évoquer les sorties (concerts, restaurants...). Nicolas parlé cinéma, avec ou sans la 3D et surtout d'une série tv, Californiacation diffusée sur M6 et disponible en vidéo à la demande, les deux premières saisons sont disponibles aussi en DVD et la saison 3 arrive bientôt en France et la saison 4 sera diffusée en 2011 aux Etats - Unis.