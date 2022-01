Sortir dans l'Orne : mardi 10 juin

Ce samedi ne manquez pas la fête de la musique à Condé Sur Sarthe. Au programme plusieurs animations, des ateliers destinés aux jeunes, des spectacles mais aussi une riche programmation musicale. . Toute la programmation et le détails des animations à retrouver sur le facebook" fête de la musique Condé-Sur-Sarthe".



C'est le festival chorale des collèges et lycées de l'Orne ce mardi soir à Alençon.Concert sur Le joueur de flûte de Hamelin :, 200 élèves choristes et danseurs interprètent une version jazz du célèbre conte. Association Musique en boîte qui vous donne rendez-vous au Théâtre d’Alençon à 20 h15.



Et puis samedi, le Cinéma de Mortagne-au-Perche propose une séance spéciale avec la projection de LES SOEURS QUISPE, suivie d'une rencontre avec Sebastián Sepúlveda, auteur et réalisateur du film.



LES SOEURS QUISPE est l'adaptation d'une histoire vraie survenue dans les montagnes chiliennes, en 1974, sous la dictature de Pinochet : trois bergères mènent une vie calme et retirée en plein cœur de la cordillère des Andes. A son arrivée au pouvoir, Pinochet remet complètement en question leur mode de vie. Les trois sœurs ne savent pas ce qu'elles vont devenir, et traversent une crise existentielle qui aura un retentissement unique dans l’histoire contemporaine du Chili.

