Sortir dans l'Orne : lundi 9 juin

Tout près de chez nous, Medi est en concert ce mercredi au 24h du Mans. L'artiste défendra les couleurs de son deuxième album "One Is Not Enough. Opus qu'il a entièrement réalisé ce qui a permis au chanteur de s'accorder plus de liberté.



Aujourd'hui lundi, 2ème jour du 40 ème anniversaire du tournoi de foot de l'US mêloise, au Mêle sur Sarthe. 80 équipes soit un millier de joueurs de tous les départements alentours sont attendues.

Depuis 8h30, c'est donc le tournoi jeunes. D'autres associations seront présentes pour animer ce tournoi jeunes.



L’association des Amis de Saint-Céneri-le-Gérei et de ses environs organise, cette année, la 28ème édition de la Rencontre des peintres. Pendant les trois jours du week-end de la Pentecôte, le village ouvre ses portes à une quarantaine d’artistes venus de tous horizons et se transforme en une véritable galerie d’Art à ciel ouvert attirant chaque année plus de 15 000 visiteurs amateurs d’Art ou simples promeneurs. Le public peut ainsi flâner de ruelles en ruelles, dans l’un des plus beaux villages de France situé en bordure de Sarthe, en admirant les différents ateliers d’exposition.

Au programme : rencontres avec les artistes exposants, pique-nique, ateliers d’enfants, visites de l’auberge Moisy, remises de prix : du Jury et du public. Profitez de ce dernier jour ce lundi.