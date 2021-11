Une mémoire d'acier

Quelles traces reste-t-il de ce passé encore si proche, si ce n'est trois bâtiments en piètre état – le réfrigérant et deux grandes halles - de la SMN à Colombelles ? Des livres, photographies, maquettes attestent de cette histoire. Mais aussi des hommes et des femmes, victimes de la fermeture du site en 1993.



Réinvestir les derniers bâtiments

Maintenir la mémoire de ceux qui ont été les acteurs d'une activité jadis florissante : c'est le but de Monique Murray-Vallée, l'initiatrice de l'ASVTS, l'Association de sauvegarde et de valorisation des témoignages de la sidérurgie. Cette fille de métallurgiste déploie son énergie pour permettre à tous, particulièrement aux jeunes générations, de prendre conscience de l'existence, mais aussi de l'histoire des métallurgistes et des mineurs bas-normands. Accompagné des autres adhérents, dont elle espère étoffer le nombre, elle entend tout faire pour que les structures du site de Colombelles soient valorisées et puissent servir de lieux où mettre en place des actions culturelles.

Pratique. ASVTS, tél. 02 31 44 76 41.



