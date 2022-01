Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 7 et 8 juin

MANCHE



Le festival du livre de jeunesse et de la bande dessinée se tient sur la plage verte de Cherbourg jusqu'à dimanche. Une manifestation qui prend part aux festivités du 70ème anniversaire de la Libération. C'est gratuit.



Dimanche, une randonnée pédestre ou à vélo est organisée par le magasin Cycles and Co à Coutances en soutien à l'Association"1 pas, 2 pas pour Anaïs ». Parcours à pied de 12km et parcours à vélo de 25 ou 40km. Rendez-vous au magasin Cycles and Co de Coutances dimanche à 8h30.



Le festival Papillons de nuit c'est tout ce week-end à Saint Laurent de Cuves ! Tendance Ouest vous fait vivre le festival de l'intérieur avec des interviews d'artistes. Retrouvez les coulisses du festival samedi et dimanche de 14h à 19h en direct sur Tendance Ouest.



Tous les mois HJ Hackett Normandy vous propose de découvrir ou redécouvrir leur activités au clair de lune. Rendez-vous ce samedi à 21h au Viaduc de la Souleuvre pour pratiquer des sauts à l'élastique, de la balançoire géante et de la luge de nuit.



CALVADOS



Samedi soir, l'orchestre Musica et ses dix musiciens animeront la soirée avec un grand bal des alliés dans le cadre des festivités du débarquement à Merville-Franceville. Un bal dansant illustré par des musiques des années 40 rythmera la soirée. Des militaires de toutes les nations alliées seront invités ainsi que des soldats allemands. Il y aura aussi la présence des vétérans du 9e bataillon, des parachutistes britanniques. Rendez-vous samedi soir dés 22h30 au centre sportif Michel d'Ornano à Merville-Franceville. Une boisson sera offerte pour les personnes qui se présenteront en tenues civiles d'époque. Tarif 10€ toutes les infos sur batterie-merville.com



La Patrouille de France a fait du Havre sa base arrière pour les cérémonies du Débarquement. Elle assurera le spectacle au-dessus d'Arromanches ce samedi 7 juin, vers 15h30. Pour s’adapter aux conditions météorologiques, les pilotes de la Patrouille de France ont préparé plusieurs programmes. Ils comprennent des figures réalisées par la patrouille complète, mais aussi des figures aériennes, plus dynamiques, en petits groupes. Avec, sur leur passage, les fumigènes bleu-blanc-rouge largués par les Alphajets. Vous pouvez suivre la Patrouille de France sur Twitter.



À l'occasion du 70eme anniversaire du débarquement, l'assocation Tilly 1944 et la Coc du Val de Seulles organisent un concert de la Liberté jazz avec le groupe Melon Jazz band ce samedi. L'objectif de l'association est de revivre le temps d'une soirée le jazz des années 20 à 50 avec un big band de 25 musiciens reconnus. Retrouvez également des danseurs et chanteurs traditionnels. Un feu d'artifice est organisé à 23h et sera suivi d'un bal populaire.



ORNE



Les camembertises reviennent de samedi à lundi pour une 6ème édition. Retrouvez le programme complet des 3 jours d'événement sur www.camembertises.com



Samedi et dimanche, le club passion quad 61 vous invite à la 2ème fête du quad, dans la zone industrielle rue des charmes à Vimoutiers. Vous pourrez choisir entre 3 formules de rando. Vous aurez aussi la possibilité de louer des quad pour enfants, ado et adultes afin de profiter d'un super terrain de trail spécial quad mis à votre disposition. De nombreux exposants de quad seront également présents. Pour terminer en beauté, un délicieux repas tapas et un concert clôtureront ces journées.



Ce week-end c'est la 6ème édition de la fête des plantes "Entre ville et jardin" à Bagnoles de l'Orne. Rendez-vous dans le parc arboretum du château-hôtel de ville. Un cadre splendide partagé, le temps du week-end, par une cinquantaine d’exposants, pépiniéristes experts et artisans réputés. Vous pourrez y dénicher de superbes végétaux et y glaner des conseils à foison. C'est de 10h à 18h, l'entrée est à 2€ c'est gratuit pour les moins de 12 ans.