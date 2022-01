Déjà rompus pour la plupart aux rassemblements de mémoire, les membres du Parlement européen des jeunes, qui organisaient pendant dix jours à Caen une session de rencontres et de réflexion à Caen, attendaient beaucoup de l'intervention du président Hollande au Mémorial de Caen. A l'issue de ce temps fort consacré aux civils et aux résistants, les plus exigeants d'entre eux en tiraient une expérience mitigée :