Sortir dans le Calvados: vendredi 6 juin

Attendez-vous à vivre une expérience sortant des sentiers battus avec la D Day Academy à Rots dont le concept de musée mobile et interactif est novateur. C'est sur réservation uniquement.





Toute la journée de vendredi , de 6h à 18h, Tendance Ouest vous fait vivre le jour le plus long. Sans les bouchons et les difficultés de circulation, retrouvez nos journalistes plusieurs fois par heure pour vous faire revivre ce qui s'est passé ce jour là il y a 70 ans et vous retranscrire ce qui se passe au cœur des commémorations organisées un peu partout dans la région. Retrouvez toutes les animations organisées sur le thème du 70ème anniversaire du débarquement sur dday.tendanceouest.com





Demain samedi soir , L'orchestre Musica et ses dix musiciens animeront la soirée avec un grand bal des alliés dans le cadre des festivités du débarquement à Merville-FranceVille. Un bal dansant illustré par des musiques des années 40 rythmera la soirée . Des militaires de toutes les nations alliées seront invités ainsi que des soldats allemands. Il y aura aussi la présence des vétérans du 9e bataillon, des parachutistes britanniques. Rendez-vous demain soir dés 22h30 au centre sportif Michel d'Ornano à Merville-Franceville. une boisson sera offerte pour les personnes qui se présenteront en tenues civiles d'époque. Tarif 10€ toutes les infos sur batterie-merville.com