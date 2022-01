Une délégation du World War II Museum reçue à Caen

Le 7 juin à 18 h 00, Joël Bruneau, maire de Caen, accueillera plus de 300 Américains (vétérans et leurs familles, amis, etc.) à l’hôtel de ville pour célébrer la libération de la France et rendre hommage à la mémoire de ceux qui ont fait le sacrifice suprême de leur vie pour la liberté.



Le World War II Museum



Situé en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans, le World War II museum a pour mission de rappeler l'implication américaine dans cette guerre qui a changé le monde : les origines de la guerre, la manière dont elle a été remportée et ce qu'elle signifie aujourd'hui… de sorte que toutes les générations aient conscience du prix de la liberté et soient inspirées par cet enseignement.