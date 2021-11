La mondevillaise : En course contre le cancer

Destinée à animer le centre commercial Mondeville 2, cette course conviviale réservée à la gent féminine se veut aussi solidaire. Une partie des frais d'inscription sera reversée pour la lutte contre le cancer du col de l'utérus.

Sur les traces

de la Rochambelle

“L'idée est d'aller dans le même sens que la Rochambelle”, qui avait rencontré un immense succès à la mi-juin, souligne Lise Fournier, de l'agence organisatrice DB COM. L'objectif est également de promouvoir le sport auprès de tous les publics. “On s'adresse à une population large, explique Lise Fournier. Certaines viennent pour marcher, d'autres pour faire un podium. On peut aussi s'inscrire par équipe, mère-fille(s) ou entre copines.” Des propos emprunts de convivialité qui devraient se traduire dans les rangs de la course dimanche.

Pratique. Inscriptions la veille du départ dans la galerie du centre commercial Mondeville 2 et le jour même sur le stand d'inscription. 6 euros l'inscription dont 1 euro reversé pour la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Départ à 10h30 de Mondeville 2 pour 4 ou 8 km.



