Dans le cadre du 70ème anniversaire du débarquement assitez demain soir au concert d'Helen Patton à Uttah Beach à Sainte Marie du Mont. Petite fille du général Georges Patton, la chanteuse accueuillera sur scène Thomas Blug, Thij Van Leer et Caroline Rose de The Voice et d'autres artistes. Un concert dédié à la chanson française et rock'n roll en vue des commémoration du 70eme anniversaire du débarquement en Normandie.

Rendez-vous ce soir à Utah Beach à partir de 21h30.