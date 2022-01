D-Day à Arromanches : la patrouille de France répète ce jeudi

On le sait, l’élite des pilotes de l’Armée de l’air, qui fête ses 80 ans cette année, se produira dans le ciel du Calvados à l'occasion du 70e anniversaire du Débarquement. La Patrouille de France participera à la cérémonie internationale du 6 juin au-dessus de Ouistreham et fera une présentation complète à Arromanches le lendemain. Après l'éclatement de la formation, les avions repartiront à leur base temporaire du Havre, mais les pilotes reviendront en hélicoptère à Arromanches pour rencontrer le public et signer des autographes dimanche.



Les Calvadosiens pourront en attendant assister à l'entraînement spectaculaire de ces avions de pointe au dessus d'Arromanches jeudi 5 juin, entre 14h20 et 15h20.

FO pour Le Bessin Libre