Sortir dans la Manche: mercredi 4 juin

Dans le cadre du 70ème anniversaire du Débarquement en Normandie, ce week-end l'Office de Tourisme de la Baie du Cotentin organise un flashmob année 1940. Retrouvez la vidéo pour apprendre la chorégraphie et être prêt le jour J sur www.ot-baieducotentin.fr





Dans le cadre du 70ème anniversaire du débarquement assistez demain jeudi soir au concert d'Hélène Patton à Utah Beach à Sainte Marie du Mont. Petite fille du général Georges Patton, la chanteuse accueuillera sur scène Thomas Blug, Thij Van Leer et Caroline Rose de The Voice et d'autres artistes. Un concert dédié à la chanson française et rock'n roll en vue des commémoration du 70eme anniversaire du débarquement en Normandie. Rendez-vous demain soir à Utah Beach à partir de 21h30.





Aujourd'hui mercredi à Carentan, En présence des militaires Américains, Hollandais, Allemands et Français, Inauguration du Monument Cole à 15h30. A 17h 30

Cérémonie officielle avec Survol par des avions de US Air Force, Défilé des militaires dans la ville depuis le Carré de Choux jusqu’au Monument Signal,

avec la participation des enfants des écoles et des officiels.