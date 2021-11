Le projet suit actuellement son cours, avec la démolition mercredi 1er septembre, du bâtiment 'Les Cigales” puis dans la foulée, du bâtiment 'Coccinelles”. A terme, le nouveau quartier proposera des immeubles plus petits et des logements plus spacieux. Il devrait voir le jour d'ici à 2013.



