Yvon Robert, le maire de Rouen, réagit à la réforme territoriale annoncée par Hollande

"Cette décision s'inscrit pleinement dans la démarche de modernisation de l'action publique lancée par François Hollande depuis deux ans", s'est exprimé Yvon Robert au lendemain de la réforme annoncée par le Président de la République.

"A l'heure européenne, il est évident que la constitution de régions plus fortes devrait permettre à nos territoires de se développer et de répondre aussi bien aux contraintes économiques actuelles qu'aux attentes

sociales des Français."

Rouen capitale ?

"Sans vouloir tomber une nouvelle fois dans l'éternelle querelle de chapelles entre Rouen et Caen sur la capitale de cette future région", ajoute le maire de Rouen qui tient tout de même à souligner que "Rouen joue d'ores et déjà ce rôle de grande métropole régionale, nationale et européenne" : "En janvier 2015, notre agglomération deviendra la Métropole Rouen Normandie, capitale d'une région de 3,4 millions d'habitants".