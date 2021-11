Les Trésors de Bergame font le plein au musée des Beaux-Arts de Caen

Ce sont quatre-vingts tableaux, de la Renaissance au XVIIIe siècle, parmi un fonds riche de 1 800 oeuvres constitué par les illustres collectionneurs le comte Guglielmo Lochis ou le grand historien de l'art et connaisseur Giovanni Morelli. L'exposition fait la part belle aux artistes issus des écoles vénitienne, florentine et bergamasque. Couleurs vives, dorures et sujets religieux en font bien sûr partie, dont les pièces maîtresses ne sont autres qu'un portrait de Julien de Médicis de Boticelli et une Vierge à l'enfant de Bellini.



Le parcours permet au visiteur d'appréhender la collection autour de quatre thèmes : les grands polyptyques, la collection Morelli (tableaux d'Italie, de Flandres et des Pays Bas), “images de la réalité” et Venise au XVIIIe siècle. Notez que l'exposition sera commentée le 12 septembre à 16 h.





Pratique : Musée des Beaux-Arts. Tél. 02 31 30 40 85.



