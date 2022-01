Sondage : quelle ville doit être la capitale de la Normandie fusionnée ?

Deux tendances semblent se dessiner selon que l'on se place du côté de la Haute ou de la Basse-Normandie. Pour les premiers Rouen tient la corde. Forte d'une population de près de 500.000 habitants dans son agglomération, la ville de Rouen pourrait s'imposer par son poids dans la région.

Dans le second cas, la ville de Caen obtient les faveurs. L'agglomération présente un avantage non négligeable sur sa concurrente : sa position géographique centrale. La capitale de l'actuelle Basse-Normandie se trouve en effet à équidistance de Cherbourg et Rouen.

D'autres hypothèses ont également été soulevées par différents élus régionaux, notamment la possibilité de placer le Havre comme capitale régionale de la Normanie réunifiée.

