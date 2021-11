Coup de coeur Tendance Ouest: Anne-Flore

Petite présentation d'Anne-Flore:

La première fois qu'Anne-Flore ouvre ses yeux, sa voix, c'est en décembre sur la musique de Bach. Belle entrée en matière pour cette baigneuse qui ne sait pas encore ce à quoi elle va bientôt se consacrer. Très jeune, c'est d'abord par l'écriture qu'elle trouve un plaisir singulier à raconter, créer, et émouvoir dans l'intimité.

Puis elle croise la musique avec ses rythmes et ses mélodies; cette petite famille l'émeut et va la passionner. Les chansons deviennent alors évidentes, le plaisir, furieux. En 2005 elle rencontre les Frères Delannet, qui quelques années plus tard l'accompagneront dans la réalisation de son premier album, "Mélangés".

Sur scène, c'est avec sa guitare qu'elle chante "Laura" celle qui combat, ou ceux qui ont "le coeur ailleurs". Ses plaines et ses plages normandes vont lui inspirer un certain lyrisme dans le ton, tandis que les vacances qu'elle passera en Espagne, proche de ses racines lui apporteront les couleurs ibériques, la chaleur dans la voix, et une espèce de "melancolia caliente".

Premier titre "En vespa":

C'est le premier extrait de son premier album "Mélangés" qui paraîtra prochainement chez les disquaires bas-normands et sur les plates formes digitales.

C'est le coup de coeur régional Tendance Ouest du moment à écouter régulièrement sur notre antenne. Découvrez aussi ce titre ci-dessous avec le clip et l'extrait de "En Vespa":