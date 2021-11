Sortir en région - 8 septembre

Vendredi le Cargö, la salle des musiques actuelles de Caen fait sa rentrée, cours Caffarelli.

A 17h la présentation de la saison, à 18h30 un spectacle proposé par 70 artistes en résidence depuis quelques semaines au Cargö puis la soirée se terminera par un barbecue et l'ouverture de la piste du club.

Le 1er concert du Cargö aura lieu samedi avec des geroupes normands, The Lanskies - Belone et The Russian Sextoys

Samedi les cultures urbaines se donnent rendez-vous au skate park de Bayeux pour le 3ème Urban Spaces.

Toutes les disciplines seront de la partie dès 16h skate, bmx, roller, échasses urbaines, breack-dance mais aussi la découverte du double dutch et de l'urban golf.

Puis de 19h30 à 22h des concerts avec Technico et Positive Radical Band, Users et les Humies.

Urban Spaces ce samedi 16h – 22h30 au skate-park de Bayeux boulevard Eisenhower et toutes les infos sont disponibles sur tendanceouest.com

En bref en Basse-Normandie:

Du cyclisme ce week-end avec les 3 jours de Cherbourg, 4 étapes de vendredi à dimancheet 23 équipes engagées.

De l'équitation à St James avec un Jumping vendredi, samedi et dimanche dont un Grand Prix Pro 1, plus de 150 cavaliers sont attendus sur ces 3 jours.

En CFA, après leur belle victoire face à Moulins, Avranches se déplace à Vitry – Chatillon ce week-end et Cherbourg reçoit Moulin au Stade Maurice Postaire samedi à 20h.