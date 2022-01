L'orchestre régional de Basse-Normandie commémore le 70e à travers cinq concerts

Dans le cadre de la Commémoration du 70e anniversaire de la Bataille de Normandie et à destination de tous les publics, l'orchestre régional de Basse-Normandie célèbrera au travers de cinq concerts le D-Day.

Sur le thème de la liberté plus de soixante musiciens et plus de deux cents chanteurs participeront à cet événement qui, au travers de cette grande fresque musicale, illustrera la réconciliation. Ce projet sera proposé dans cinq lieux emblématiques de la Région sur la période du 4 au 9 juin 2014 : le Mémorial de Caen, Lisieux, Sainte-Mère-Église, Sées et Cherbourg.

Voici le programme :

Le 04/06/2014 à 22h00

Lieu : Caen-14, Mémorial

Réservation : http://www.memorial-caen.fr/inscription-concert

Le 05/06/2014 à 21h00

Lieu : Lisieux, Cathédrale

Réservation : 02 31 61 66 00

Le 06/06/2014 à 21h00

Lieu : Ste Mère l'Eglise-50, Eglise

Réservation : Entrée libre

Le 07/06/2014 à 21h00

Lieu : Sées-61, Cathédrale

Réservation : COMPLET

Le 09/06/2014 à 16h00

Lieu : Cherbourg-50, Gare Transatlantique

Réservation : 02 33 20 26 69

Ecoutez Guillaume Labas, directeur de l'orchestre régional de Basse-Normandie