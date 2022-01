Montivilliers : ils volent du carburant à Bouygues Energies

Il est 2h35 ce vendredi 30 mai lorsqu'une société de surveillance informe la police d'une intrusion au sein de la société Bouygues Energies située rue George Braque à Montivilliers. Les policiers se rendent à proximité des lieux et découvrent trois individus roulant dans une Renault Scénic tous feux éteints.

Police Secours contrôle les individus et constate qu'une forte odeur de carburant s'échappe de la voiture. Ils découvrent trois bidons de carburant au pied du passager arrière ainsi que des gants et cagoules sur le siège.

Dans le coffre, ils trouvent cinq bidons de 20l de carburant. Les trois individus, né en 1989, 1984 et 1985 et demeurant au Havre et à Montivilliers ont été interpellés.