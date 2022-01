70e anniversaire du D-Day : les gares de Bayeux et Caen parées

Trains supplémentaires, gilets rouges dans les gares de Paris-Saint-Lazare et de Caen, équipes d’astreinte mobilisées... L'un des théâtres importants de l'affrontement affichera pendant ces festivités et jusqu'à septembre plusieurs éléments de décoration rappelant le Débarquement et les semaines qui ont suivi. Deux expositions issues du Mémorial de Caen seront visibles sur les quais de la gare.

La gare de Bayeux sera elle aussi pourvue et accueillera une exposition d’une dizaine de photos dans son souterrain.