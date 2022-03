Caen : fin du désamorçage des bombes

Le dernier coup de sirène a retenti vers 13 h 45 dans le centre-ville de Caen. La bombe américaine, désamorcée sur le campus universitaire vers 12 h 15, a été évacuée dans un camion de la Sécurité civile. Le périmètre de sécurité gardé par près de 300 policiers a ensuite été levé. Ce qui a permis aux Caennais de pouvoir regagner leurs maisons et leurs appartements bien plus tôt que prévu. La préfecture avait souligné à la mi-journée la grande discipline dont avaient fait preuve les Caennais dans l'évacuation des lieux. Le désamorçage s'est donc terminé aux alentours de 14 heures. Néanmoins, comme les autorités avaient prévu une fin des opérations vers 17 heures, un hélicoptère de la gendarmerie a poursuivi la surveillance du périmètre, pour toutes les personnes n'ayant pu rentrer dans leur logement plus tôt.

Pour rappel, la bombe anglaise de Colombelles a aussi bien été désamorcée ce matin. La zone Lazzaro est restée sous contrôle policier de 6h du matin à 10h, le temps que les démineurs achèvent leur travail.