Le désamorçage des bombes

Les bombes américaines et anglaises, retrouvées sur le chantier de la Maison des langues et de l'international, ainsi que dans la zone d'activité Lazzaro à Colombelles, seront désamorcées dimanche 14 février.

L’explosif retrouvé à Caen pèsent 500 kilos et date de la Seconde Guerre mondiale. L’engin est actuellement recouvert par des blocs de béton de plusieurs tonnes censés assurer “une parfaite sécurité” selon la Préfecture. La réglementation impose l’évacuation totale de la population dans un périmètre de sécurité d’un rayon de 800 mètres autour de la bombe.

La population concernée par ce périmètre sera contrainte de quitter cette zone au plus tard à 9 h du matin le jour même. Cela concerne 9 000 foyers et 1 000 chambres d’étudiants, soit près de 20 000 personnes. La ville de Caen accueillera à partir de 7 h les personnes qui le souhaitent au centre des congrès, Boulevard Albert Sorel à Caen. Quatre sirènes émettront un signal long pour marquer le début de l’opération à 9h et un signal court aux environs de 17 h, à la fin du désamorçage. Ces modalités sont détaillées dans la lettre d’information de la population signée conjointement par le préfet du Calvados, Chrisitian Leyrit, et le député-maire de Caen, Philippe Duron.

En ce qui concerne la zone d’activité située entre Colombelles et Giberville, un périmètre de sécurité d’un rayon de 540 mètres devra être observé. Le secteur devra être évacué avant 6 h du matin le même jour.

Le survol des zones caennaises et colombelloises est interdit. Un arrêté du préfet a été pris à cet effet. Seul un hélicoptère de la police surveillera les zones désertes pour lutter contre tout risque de cambriolage. La préfecture rappelle qu’être présent dans ces zones sous contrôles, après les horaires d’évacuation est passible d’un an de prison et 15 000 euros d’amende.



Pratique : numéro vert de la préfecture 0 800 009 223.



Légende-photo : Le chantier de la Maison des langues et de l’international sur lequel a été retrouvé la bombe américaine de 500 kg.





