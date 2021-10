Les démineurs du risque

Caen, ceux qui traquent et détruisent principalement les vestiges meurtriers de la dernière guerre sont en permanence sur le qui-vive. Le 17 avril, ils sont à nouveau intervenus, cette fois-ci à Colombelles et Fleury-sur-Orne, pour désarmorcer deux bombes : l’une américaine de 222 kg, l’autre britannique de 463 kg. "Le centre interdépartemental de Caen rayonne sur le Calvados, la Manche, l’Orne, la Sarthe et la Mayenne", précise Olivier, son patron. Lorsque ses hommes n’interviennent pas sur des opérations spectaculaires, celles qui nécessitent l’évacuation de la population, ils assurent dans l’ombre leur mission : le ramassage et la destruction de munitions. "C’est un travail de tous les jours et qui se fait de façon assez discrète".

1 000 appels par an