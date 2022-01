Au Mémorial de Montormel, vous pouvez visiter le champ de Bataille avec votre voiture, en vous laissant guider par Agatha: Elle est l'héroïne d'une application pour téléphones mobiles à télécharger sur votre smartphone, sous forme d'enquête pour intéresser vos ados. Elle vous géolocalise, et vous guide de site en site, à découvrir avec explications, et avec aussi des photos comparatives des lieux : pendant la guerre et aujourd'hui.

Xavier Zimmerman, qui a développé cette application :

Une appli mobile pour visiter le site de la bataille de Normandie