Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 31 mai et 1er juin

MANCHE



Dans le cadre du vide-greniers de Quibou une expo moto retro est organisée pour la première fois ce dimanche. Plus de 60 motos et des side-car à découvrir lors de cette journée. Il y aura une tombola et des cadeaux à gagner.



Ce samedi, c'est la 2ème édition de «Tous à nos baskets» à Saint Jean de Daye. Une course à pied entre 1 et 10 km selon la catégorie d'âge. Le premier départ sera donné à 14h30 pour les poussins. Venez vous inscrire sur place pour cette course organisée par le comité des fêtes et l'amicale des sapeurs pompiers de St Jean de Daye. Une partie des bénéfices sera reversée à l'œuvre des pupilles orphelins de sapeurs-pompiers et l'association les bouchons d'amour.



Ce week-end, c'est la 14ème édition de Cabriolets en Manche. Des voitures anicennes, modernes et sportives font un circuit dans la Manche mais aussi le Bessin. Rendez-vous dimanche à Saint Lô pour admirer les voitures sur la plage verte.



Tout ce week-end, c'est "Terre de Marins" le Festival de chants de marins sur le site de la Hougue à Saint-Vaast-La-Hougue, concert non-stop de 12h à 23h, restauration sur place, entrée gratuite et plusieurs groupes à découvrir.



CALVADOS



Ce samedi c'est la journée mondiale sans tabac. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que d'ici 2020, le tabac sera la principale cause de décès et d'incapacité, avec plus de 10 millions de victimes par an. Plus d'infos sur www.tabac-info-service.fr



L'association «Good morning la besace» ouvre ses portes ce samedi à Saint Ouen des Besaces. L'association vous propose tout au long de l'année des cours d'anglais pour tous, à partir de 3 ans. Ce samedi à partir de 14h, venez rencontrer les enseignants avec thé et café offerts. Une vente de cupcakes sera organisée sur place. Vous pourrez aussi vous inscrire pour la rentrée prochaine. C'est à la salle des fêtes de Saint Ouen des Besaces, sortie 41 sur l'A84.



Dimanche à Longues-sur-mer, dans le cadre des randonnées de la Liberté, vous découvrirez le site de la Batterie allemande de Longues-sur-mer, classé "Monument Historique". Au sommet d'une falaise, cet ouvrage majeur du mur de l'Atlantique, fut le théâtre des affrontements de la Bataille de Normandie. C'est sur inscription mais gratuit. Cette randonnée pédestre de 17km débute dimanche à 9h30 de Commes. Renseignements sur randonnees-normandes.com



ORNE



Ce samedi, le club de rugby d'Alençon fête ses 50 ans. Au programme des festivités : des animations et des démonstrations d'école de rugby ou encore un match senior, ça se passe à la Plaine des sports tout l'après-midi.



Le cirque Borsberg s'arrête à Vimoutiers ce week-end ! Sur la place près du camping, venez ce samedi à 15h et 18h et dimanche à 15h.



Dimanche, c'est le 14ème trаіl du Mаssіf d'Ecоuvеs еn Pаys d'Alеnçоn. Des trаіls еt rаndоs 100 % nаturе trаcés sur lеs chеmіns еt lеs sеntіеrs fоrеstіеrs du mаssіf d'Ecоuvеs : sіtué dаns lе cаdrе du Pаrc Nаturеl Régіоnаl Nоrmаndіе-Mаіnе. Trаіl 61, 35 ou 16km. Mаrchе rаndо еt rаndо nоrdіquе 10 ou 24km. Premiers départs à 8h30 à Radon. Eрrеuvе cоmрtаnt роur lе chаllеngе dе trаіl Bаs-Nоrmаnd. Lе trаіl 61 еst quаlіfіcаtіf роur l'Ultrа Trаіl du Mоnt Blаnc 2014.



Ce samedi, c’est la Fête Mondiale du jeu ! Jeux de plein air, jeux surdimensionnés, jeux symboliques, jeux de société, jeux pour tous les âges : pour cette sixième édition, la ludothèque du Perche Rémalardais ouvre grand les portes de ses nouveaux locaux à Bellou-sur-Huisne, et déballe de ses coffres et malles des jeux et jouets adaptés à tout nombre de joueurs et à tous les âges : enfants, ados et adultes. Rendez-vous de 15h à 20h, à la ludothèque et dans la salle des fêtes de Bellou-sur-Huisne (à côté de la mairie, face à la bibliothèque municipale).



Ce week-end, c'est le 23ème Corso Fleuri organisé par le Comité des fêtes de Saint Germain du Corbéis à côté d'Alençon. Ce samedi, soirée repas/spectacle et feu d'artifice à 23h. Ce dimanche vente exposition artisanale, présentation de maquettes de bateaux et défilé des chars et fanfares. Présence également d'une fête foraine. Plus d'infos sur www.comitedesfetes-sgc.fr



Du samedi 31 mai au samedi 7 juin, le festival Vibra'mômes fait son retour pour une 4ème édition à Flers ! Ce festival pluri-disciplinaire s'adresse à toutes les générations. Des spectacles à découvrir en famille, tels du cirque, de la musique, du théâtre. Le programme complet est à retrouver sur www.odc-orne.com