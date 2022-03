Le grand week-end de horse-ball prévu à Saint-Lô demain et dimanche a été reporté à cause de la neige... Il aura lieu les 6 et 7 mars prochains.

Et puis toujours au rayon annulation, après la ligue de Basse Normandie hier, c'est le district de la Manche qui a décidé de reporter toutes ses rencontres du week end...

Noter qu'au niveau national Saint Lô Lorient en CFA 2 a été reporté...