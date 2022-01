D-Day/Télévision : ces épaves qui font remonter les souvenirs...

Le Débarquement en Normandie : une opération militaire sans précédent, pendant laquelle plus de 3 millions de soldats des forces armées ont voyagé de l'Angleterre à la France, sur des milliers d'embarcations. Une bataille navale qui a laissé des traces au fond de l'eau, au large des cinq plages du Débarquement mais aussi du port de Cherbourg. Ce cimetière de bateaux, le réalisateur Marc Jampolsky l'a filmé. Un documentaire exceptionnel de 95 minutes, diffusé ce vendredi 30 mai sur France 3, dans l'émission Thalassa.

Les vétérans en plongée

Du 10 juillet au 22 août 2013, une expédition franco-américaine a recensé les débris, épaves de navires ou de tanks, quadrillant 500 km2 de mer, sur 80 km de long. 450 à 500 épaves ont ainsi pu être cartographiées. "On a souvent en tête Le Jour le plus long ou le soldat Ryan, un Débarquement, une journée... Mais en réalité 99% des navires ont été coulés après le 6 juin 1944" précise le réalisateur.

Mais ce qui rend le film exceptionnel, c'est que des vétérans américains ont embarqué avec les scientifiques. La plupart d'entre eux a accepté de plonger dans un petit sous-marin, pour raconter ce qu'ils ont vécu. Face à ces carcasses, sur lesquelles ils ont vécu des naufrages, les souvenirs sont remontés à la surface... Certains témoignages ont particulièrement marqué Marc Jampolsky :

Arromanches reconstitué

Pour Georges Pernoud, présent au Mémorial de Caen et à la Cité de la Mer de Cherbourg pour présenter le film, c'est cette émotion qui distingue le documentaire des autres :

Le film est complété par une reconstitution précise, en images de synthèse, d'une barge du Débarquement et du port artificiel d'Arromanches. Un bijou de technologie réalisé par Dassault Systèmes, et que l'on peut aussi découvrir dans l'exposition de la Cité de la Mer à Cherbourg, "Et la liberté vint de la mer".