Saint-Lô, François Digard peut revenir au conseil municipal

Il y a des retours qui sont parfois très attendus et souhaités par certains. Depuis quelques jours, la ville de Saint-Lô respire l'espérance dans les rangs des soutiens de l'ancien maire de la ville : François Digard.

Elu maire de Saint-Lô en 1995

Pascal Baisnée, tête de liste de la majorité sortante aux dernières élections municipales a démissionné le vendredi 23 mai. Dans ce contexte, François Digard, 3ème sur la liste, peut siéger dans l'opposition au conseil municipal de Saint-Lô.

Entré au conseil municipal en 1983, adjoint de Jean Patounas, puis élu maire en 1995, 2001 et 2008, François Digard, figure de la ville, connait Saint-Lô et son fonctionnement comme personne. Très blessé par sa défaite du 30 mars, choisira t-il de devenir conseiller municipal et délégué communautaire ?

Rencontre avec ses colistiers

François Digard, rencontre ses colistiers le lundi 2 juin pour prendre collégialement une décision suite au retrait de Pascal Baisnée. Il annoncera le lendemain en fin de matinée son engagement ou non pour la cité saint-loise et son agglomération.