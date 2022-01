La 75e édition cycliste de Paris-Camembert aura une nouvelle date en 2015, a-t-on appris hier. La course se disputera l'an prochain le dimanche 5 avril, et désormais tous les premiers dimanches du mois d'avril, ont décidé les organisateurs. "C'est une date plus favorable pour attirer davantage les équipes étrangères de haut niveau", nous ont-ils expliqué.