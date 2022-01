Sortir dans l'Orne : vendredi 30 mai

Ce samedi, le club de rugby d'Alençon fête ses 50 ans. Au programme des festivités : des animations et des démonstrations d'école de rugby ou encore un match senior. Ca se passe à la Plaine des sports tout l'après-midi.

Le cirque Borsberg s'arrête à Vimoutiers ce week-end ! Sur la place près du cmaping, venez ce vendredi soir à 19h30, demain samedi à 15h et 18h et dimanche à 15h.

Dimanche, c'est le 14ème Trаіl du Mаssіf d'Ecоuvеs еn Pаys d'Alеnçоn. Des Trаіls еt rаndоs 100 % nаturе trаcés sur lеs chеmіns еt lеs sеntіеrs fоrеstіеrs du mаssіf d'Ecоuvеs : sіtué dаns lе cаdrе du Pаrc Nаturеl Régіоnаl Nоrmаndіе-Mаіnе. Lеs раrcоurs, tоurmеntés à sоuhаіt, trаvеrsеnt lеs еndrоіts lеs рlus sеcrеts еt lеs рlus sаuvаgеs dе lа fоrêt dоmаnіаlе d'Ecоuvеs tоut еn оffrаnt dе nоmbrеux еt suреrbеs роіnts dе vuе sur lе bаssіn d'Alеnçоn.

Trаіl 61, 35 ou 16km.

Mаrchе rаndо еt rаndо nоrdіquе 10 ou 24km

Premiers départs à 8h30 à Radon.

Eрrеuvе cоmрtаnt роur lе chаllеngе dе Trаіl Bаs Nоrmаnd

Lе Trаіl 61 еst quаlіfіcаtіf роur l'Ultrа Trаіl du Mоnt Blаnc 2014





Le samedi 31 mai, c’est la Fête Mondiale du Jeu ! Jeux de plein air, jeux surdimensionnés, jeux symboliques, jeux de société, jeux pour tous les âges : pour cette sixième édition, la ludothèque du Perche Rémalardais ouvre grand les portes de ses nouveaux locaux à Bellou-sur-Huisne, et déballe de ses coffres et malles des jeux et jouets adaptés à tout nombre de joueurs et à tous les âges : enfants, ados et adultes. Rendez-vous de 15 heures à 20 heures, à la ludothèque et dans la salle des fêtes de Bellou-sur-Huisne (à côté de la mairie, face à la bibliothèque municipale)