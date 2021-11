Génération Gamer de ce lundi 6 septembre

Vendredi, samedi et dimanche, c’est le salon du jeu vidéo porte de Versailles à Paris, 3 jours axés totalement sur les jeux vidéos, des jeux vintage et parfois oubliés avec le musée du jeu vidéo, des prixà remporter, les cosplay ces fans déguisés en héros de jeux, et de nombreuses conférences que nous découvrirons toute la semaine.

Les studios de développement de l’éditeur de jeux vidéos Ubisoft souhaite améliorer la qualité de ces jeux, et recherche donc des personnes de tous âges et de tous les niveaux, désirant participer à des tests de jeux actuellement en développement. Les tests se déroulent dans les studios de l’éditeur français à Paris, Annecy et Montpellier. Il faut être disponible principalement entre 10h et 18h.

Pas de salaire mais des jeux Ubisoft pour récompenser votre collaboration.

Ubisoft est le 3ème producteur de jeux vidéos au monde, comme Rayman, Splinter Cell, Prince of Persia

Je vous propose de terminer sur pc avec le succès de cet été qui devient probablement le succès de l’année pour StarCraft II vendu à 3 millions d’exemplaires en un mois.

Starcraft II: Les ailes de la liberté est un jeu futuriste où trois races de la galaxie s’affrontent, les Terrans, les Zergs et les Protoss.

Ce succès sera suivi par Starcraft II: Le coeur de l'essaim dans un an et Starcraft II: L'héritage du vide dans deux ans.