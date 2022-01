Sortir dans l'Orne : mercredi 28 mai

Ce week-end c'est le 23ème corso fleuri organisé par le comité des fêtes de Saint Germain du Corbéis à côté d'Alençon. Samedi soirée repas/spectacle et feu d'artifice et dimanche vente exposition artisanale, défilé des chars et fanfares.Plus d'infos sur www.comitedesfetes-sgc.fr





Demain jeudi, pour l'ascension, Randonnée pédestre, cyclotouriste, VTT et marche nordique,à partir de 8h30 à la forêt auvray. Course cycliste

Vide-grenier à partir de 7h. Restauration sur place





Pour des raisons indépendantes de la volonté de La Luciole à Alençon, le concert Découverte de PEAU prévu mercredi 28 mai 2014 à 21h est annulé.

La Luciole rembourse tout billet émis par elle-même dans les 30 jours qui suivent la date annulée, soit jusqu au vendredi 27 juin 2014 inclus, délai à respecter du fait que les billets ne sont normalement ni repris ni échangés, sauf en cas d annulation. Pour toute billetterie acquise par des réseaux de locations extérieurs (France Billet, Ticketnet), merci de vous adresser directement au réseau concerné.