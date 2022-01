Sortir dans la Manche: mercredi 28 mai

Ce week-end rendez-vous aux jardins à Avranches, sur le thème "L'enfant au jardin". Au programme stands, ateliers, expositions et visites. L'entrée est gratuite, rendez-vous au jardin des plantes samedi et dimanche de 10h à 18h.







Ce jeudi c'est le coup d'envoi du Championnat de France UGSEL d'athlétisme Cadets-Juniors au stade Fernagu à Querqueville. Durant ce week-end de l'ascension plus de 700 athlètes sont attendus pour concourir

en individuel et en équipe. Rendez-vous ce jeudi de 10h à 19h et ce vendredi de 8h à 12h30 au stade Fernagu de Querqueville





Ce jeudi à Tourlaville, 5ème Tournoi national de football Jean-Michel Chevassut à Tourlaville. Le tournoi, de dimension nationale accueille les catégories U11 (24 équipes) et U13 (24 équipes).

Sur la journée les 48 équipes venus de toute la france (soit 530 enfants) ainsi qu’une centaine d’éducateurs prennent place sur les installations du stade Léo Lagrange. Le club offre le repas du midi aux joueurs et éducateurs, ainsi que des tee shirt, médailles, coupes, lots divers aux joueurs.