Un homme sauvé in extremis de la noyade dans la Seine

Il est 23h ce lundi 26 mai lorsqu'un requérant appelle Police Secours pour un homme qui aurait sauté du Pont Jeanne d'Arc.

Les policiers se rendent sur les lieux et prennent contact avec le requérant, né en 1984 et demeurant à Rouen, qui explique qu'il marchait de la rive droite vers la rive gauche lorsqu'il a aperçu un individu qui a enjambé le garde corps et sauté dans la Seine. Le requérant explique avoir vu l'homme nagé sur 50 mètres puis ne plus l'avoir vu.

Malgré l'obscurité, les policiers finissent par retrouver l'individu et le suivent sans plonger. L'homme se dirige vers l'île Lacroix. Lorsqu'il arrive au bras de Seine du pont de l'île, les pompiers, qui ont mobilisé un zodiac, le font s'accrocher à celui-ci.

L'homme, alcoolisé, est sauvé in extremis de la noyade. Il a ensuite été pris en charge par le CHU de Rouen.