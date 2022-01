L'organisme France Haras, qui a succédé aux Haras Nationaux, est en train de brader, y compris éventuellement à l’étranger, les « étalons reproducteurs », fleuron génétique du monde hippique français, à l’amélioration duquel ont collaboré les éleveurs.

L'ornais Philippe Martin, président de l'association des éleveurs du Pin, président de la fédération des associations d'éleveurs de chevaux de sport:

Étalons: le coup de colère du monde hippique contre "France Haras"

Le syndicat national des associations et éleveurs de chevaux et divers organismes (AQPS, ANAA, SECF, Syndicat des éleveurs, SF, SHF) viennent d'alerter le Ministre des finances et celui de l'agriculture et le monde du cheval, qui vient d'être reçu au Sénat, le sera mardi prochain 5 juin, à l'Assemblée Nationale.