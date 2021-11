Découvrez le dernier Kylie Minogue

La jolie australienne nous emmène pour ce deuxième extrait dans un univers proche de celui des années 80. Le décor est très coloré et de nombreux effets vidéos sont présents.

"Get Outta My Way" est un titre ne reniant pas les origines de Kylie Minogue, les années 80, ce qui semblent plaire à ces fans puisque l'album "Aphorodite" est actuellement classé dans le TOP 10 français et est actuellement 18ème des ventes d'albums dans le monde.

Pour l'instant, aucune date prévue pour Kylie Minogue en France mais on parle de l'hiver prochain, peut-être début 2011... A suivre...