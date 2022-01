Démission de Copé : la réaction de Philippe Gosselin

La démission du bureau politique de l'UMP et de son président Jean-François Copé. Une démission qui fait suite aux résultats des Européennes et aux nouvelles mises en causes dans l'affaire Bygmalion. Copé sera provisoirement remplacé par un trio, Juppé-Fillon-Raffarin avant qu'à l'automne, les militants ne se choisissent un nouveau chef. Une bonne chose pour le président de l'UMP dans la Manche, Philippe Gosselin qui reste tout de même prudent.